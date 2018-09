Flavia Laos es una de las actrices del medio que más cuida su figura. La rubia suele visitar un entrenador personal para trabajar sus músculos y cuida su alimentación para mantener su figura de infarto.

Sin embargo, Flavia Laos tampoco es que esté alejada de las cirugías. Como ella misma lo ha aceptado, se ha operado la nariz y se aumentó el busto, decisión de la que se arrepiente y pronto espera bajarse al menos una medida.

Por eso, cada vez que Flavia Laos hace una publicación en sus redes sociales mostrando su cuerpo, algunos de sus seguidores la critican y la acusan de ser plástica. Eso ocurrió con la ultima fotografía que la exsaliente de Patricio Parodi compartió en Instagram.

Flavia Laos disfruta del sol en las playas de España. (Foto: Instagram)

En la imagen, Flavia Laos aparece luciendo su bikini y una vincha que amarra su cabello rubio, dejando ver su abdomen plano. La actriz sonríe y propone un sorteo para sus seguidores. Sin embargo, lo que no esperó es recibir críticas de parte de algunos usuarios de Instagram.

"Que feo ombligo. Ese es armado. Te has hecho abdominoplastía. Ya para la mano porque te has hecho tantas cosas sin necesitarlo que en vez de arreglarte te estás fregando todo el cuerpo y la cara. Consejo, sácate un poco de tetas que se te ve horrible no va con tu tamaño pegaste de exagerada!", se lee en el mensaje de la usuaria en Instagram.

Este comentario obtuvo más de 500 likes en la red social. Por eso, no pasó desapercibido po r Flavia Laos. La actriz de 'Te Volveré a Encontrar' decidió responderle a la usuaria de manera irónica y se rió de sus acusaciones.

"¿Abdominoplastía? JAJAJAJA ok. ¿Algo más?", contestó Flavia Laos vía Instagram. La actriz ya está acostumbrada a las críticas. Por ese motivo, es que tomaría con humor los comentarios negativos de las redes sociales.

Flavia Laos en Instagram

