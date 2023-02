PAPELÓN. Flavia Laos llegó hasta el carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, invitada por una exclusiva marca de joyas y al lado de su pareja Austin Palao. La modelo desfiló en las celebraciones, sin embargo, pasó roche al usar un disfraz que le cubría casi todo el cuerpo.

Incluso, a través de su Instagram, la ‘ojiverde’ ironizó el peculiar momento que vivió al exponer una foto de una sexy brasileña señalando que pensaba verse así. En las imágenes que mostró, ella aparece bailando, pero con un atuendo pesado y que no dejaba nada al descubierto.

“Me han puesto 80 mil cosas encima” , dijo totalmente preocupada, sin embargo, la modelo no dudó en disfrutar la ocasión al lado de importantes influencers.

KUNNO ELOGIA A AUSTIN PALAO

Kunno, el tiktoker mexicano y amigo cercano de Flavia Laos, fue consultado sobre lo que pensaba de Austin Palao, pareja de la actriz. Según el influencer, no ha convivido mucho con el chico reality, pero destacó que siempre luce guapísimo.

“ Es un hombre súper mega ultra guapo. No he convivido mucho con él, no hemos hablado de la vida, pero es buena onda, es gentil, siempre está sonriendo . Es un lujo verlo”, enfatizó.

“Luego hay gente que es muy guapa que son muy groseros y como “ay no”, ya se le quita lo guapo (...) Aparte me gusta que es de esos hombres de pinterest o Instagram que se ven guapos en fotos y luego ves en persona y son más guapos”, manifestó.