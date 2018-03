Flavia Laos marca distancia con el 'Pato' Parodi y asegura que no quiere saber nada del amor [VIDEO y FOTOS]

La joven actriz Flavia Laos aclaró que no desea saber nada del amor por el momento. ¿Está decepcionada de cupido?



“No quiero saber nada del amor. No estoy decepcionada, pero estoy tranquila. Enfocada en mi trabajo. No tengo cabeza para enamorarme. Tampoco me vinculen con Patricio, porque somos amigos”, dijo Flavia Laos.



Por otro lado, Flavia Laos restó importancia a las críticas que recibió por publicar una foto sexy, donde se le ven los pies sucios.



“Yo me di cuenta de los pies sucios antes de subir la foto en mis redes sociales. Estaban sucios porque caminé por toda la casa con los pies descalzos. Así era la sesión de fotos, me di cuenta antes de subir la foto. Y por eso nos hicieron cargamontón”, finalizó. (J.V.)



