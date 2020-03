¡Qué abuso! El chico reality no mostró compasión por su novia y le jugó cruel broma. Flavia Laos fue sorprendida de la peor manera y se ve bastante afectada en la grabación.

Como parte de su participación en la activación de la marca Beefeater Gin Perú, Flavia Laos y Patricio Parodi disfrutaron de una fiesta en la piscina. Todo iba bien hasta que la modelo se quedó dormida. Aprovechando el sueño de su pareja, el chico reality decidió hacerle una broma que la modelo no olvidará.

Patricio Parodi carga a Flavia Laos y le hace creer que la llevará a su habitación para que duerma, sin embargo, en lugar de conducirla al cuarto se dirige a la piscina y se avienta junto con ella. La modelo se muestra en shock y aturdida por la broma del integrante de Esto es Guerra. Además, la influencer también compartió el video en su Instagram, pero con una reveladora descripción: Rata. De este modelo, la joven muestra su rechazo contra el truco que le hizo su pareja.

Patricio Parodi y Flavia Laos realizan constantemente videos promocionando marcas debido a que son influencers. Los jóvenes siempre se hacen bromas que publican en sus cuentas de Instagram, la red social donde más interactúan con sus seguidores.

Flavia Laos y Patricio Parodi hicieron pública su relación en octubre de 2018, compartiendo con sus seguidores la noticia que se convirtió en tendencia en las redes sociales. El inicio de su romance se dio durante un viaje que realizaron juntos en octubre de ese año a Colombia, lugar donde además celebraron el cumpleaños del integrante de ‘Esto es guerra’.

La primera en hacerlo fue Flavia Laos, quien publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece riendo junto a Patricio Parodi, mientras ambos sostienen en sus manos unas bebidas, y acompañó la imagen con un romántico mensaje.“Un brindis por los momentos increíbles que hemos pasado, por las sonrisas que me has sacado, las bromas que nos hacemos, las locuras, y por lo bien que nos entendemos. Es lindo crecer al lado de alguien que te complemente bien. Ahora puedo decir que el tiempo de Dios es perfecto y le doy gracias por ponerte en mi camino una vez más. Love you Mor!!!”, escribió la modelo.

Flavia Laos hace cruel broma a Patricio Parodi

Patricio Parodi hace enojar a Flavia Laos

Patricio Parodi y su cruel broma a Flavia Laos en piscina

