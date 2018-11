¡Son pura miel! Flavia Laos y Patricio Parodi celebraron hoy si primer mes de relación sentimental y, como nos tienen acostumbrado a sus muestras de amor, esta fecha no podía ser la excepción y ambos personajes no dudaron en mandarse tiernos mensajes a través de sus cuentas de Instagram.

Flavia Laos y Patricio Parodi expresaron sus más íntimos sentimientos sorprendiendo a sus seguidores.

La primera en hacerlo fue Flavia Laos, quien publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece riendo junto a Patricio Parodi, mientras ambos sostienen en sus manos unas bebidas, y acompañó la imagen con un romántico mensaje.

“Un brindis🥂 por los momentos increíbles que hemos pasado, por las sonrisas que me has sacado, las bromas que nos hacemos, las locuras, y por lo bien que nos entendemos. Es lindo crecer al lado de alguien que te complemente bien. Ahora puedo decir que el tiempo de Dios es perfecto y le doy gracias por ponerte en mi camino una vez más. ❤️ Love you Mor!!!”, escribió Flavia Laos.



Asimismo, Flavia Laos mostró, a través de su Instagram Stories, la sorpresa que le preparó Patricio Parodi en esta fecha especial, y compartió una imagen junto a la que colocó el siguiente mensaje: “Tengo al mejor enamorado del mundo. Te amo @patoparodi18”.

Patricio Parodi le preparó una romántica sorpresa a Flavia Laos por su primer mes juntos. (Foto: @flavialaosu)

Patricio Parodi no quiso quedarse atrás, y algunas horas después, le dedicó un corto pero significativo mensaje a Flavia Laos, en el que expresa su deseo de que su amor crezca día a día.

“Hoy celebramos nuestro primer mes, llenos de mucha alegría, complicidad, amor y sobretodo de respeto ❤. Juntos haremos que este amor crezca cada día más. Te amo”, escribió Patricio Parodi.