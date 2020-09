Flavia Laos aseguró que Patricio Parodi no se pone celoso por las escenas de besos que se da en la novela ‘Te volveré a encontrar’, donde interpreta a ‘Lola’.

Como se recuerda, este tema se puso polémico durante el estreno de la novela de América Televisión, luego que el futbolista Paolo Guerrero afirmó que no estaría con su pareja (Alondra García Miró) si ella participa en una escena de besos.

“'Pato' no me hace escenas de celos, me comenta lo que le molesta, me dice ‘esto me incomoda, no lo hagas’. ¿Si le molestan los chapes? No, él entiende que es mi trabajo, además me conoció así, no me puede cambiar” , sostuvo la joven actriz en ‘En boca de todos’, donde estuvo acompañada de su papá Mario Laos.

Luego, añadió que es muy feliz en su relación con el ‘guerrero’ y que en octubre cumplirán dos años de relación.

Además, mencionó que sus papás desean tener un nieto, pero ellos no se apresuran.

“Mis papás quieren que ya sea mamá, pero obviamente no (más adelante). Mi mamá se muere por un nieto. Siempre he dicho que por ahora no es el momento”, agregó.

SE LLEVAN BIEN

De otro lado, el papá de Flavia, Mario Laos, contó que tiene una buena relación con Patricio Parodi y lo considera un ‘buen chico’.

“¿Si creo que es el yerno que soñé? Pues uno siempre quiere lo mejor para las personas que amas, y eso se demuestra con el tiempo. Tenemos una buena relación, pero paso a paso, no hay que apresurarse. Patricio es un buen chico, quiere mucho a Flavia, los dos se quieren y se respetan y estoy feliz por ellos”, manifestó.

Por su parte, la actriz señaló que ellos tienen una buena relación, aunque no se frecuentan muy seguido.