Flavia Laos aseguró que se equivocó al afirmar que estuvo enamorada de Patricio Parodi. ¡Qué cosaaaaaaaaaaa!



“No, ese (el comentario) fue un lapsus. No estuve enamorada, pero prefiero no hablar de mi vida privada, eso es lo que he aprendido”, precisó Flavia Laos, quien junto a Nikko Ponce presentaron su nuevo tema ‘Venga usted’.



¿Te incomoda ver a Parodi con otras chicas?

No estoy al tanto de él ni de esas cosas.



Viajaste a Punta del Este, donde también estuvo Patricio...

Pero ¿es algo malo? ¡Por favor, chicos, sean buenos conmigo! No voy a hablar de mi vida privada, tengo 20 años.

