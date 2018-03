Flavia Laos trolea de la peor forma a Patricio Parodi en TV [VIDEO]

Flavia Laos no se amilana. La actriz de 'Ven Baila Quinceañera' estuvo en el programa 'En Boca de Todos' cara a cara con Patricio Parodi. Se especuló que ambos estuvieron de salidita en salidita pero nunca llegaron a tener una relación.

Sin embargo, cada vez que algo sucede con Patricio Parodi, la primera persona a quien se le pregunta es a Flavia Laos. Pese a que ya está acostumbrada a que le pregunten por su exsaliente, la actriz se ha mostrado tolerante a los cuestionamientos.

Ahora, Flavia Laos tuvo un encuentro en TV con Patricio Parodi. El chico reality apareció en En Boca de Todos estrenando secuencia 'Pato al Agua'. El participante de Esto Es Guerra se mostró tranquilo al ver a la actriz y le hizo varias preguntas.

"Mira Flavia, esta pregunta me gusta. ¿Cuál es tu chico ideal?", pregunto Patricio Parodi. Ante esta interrogante, Flavia Laos empezó a pensar en una buena respuesta. Y no se le ocurrió mejor forma que trolear a su entrevistador.

"Bueno... puede ser así como tú... pero más sincero", dijo Flavia Laos. La actriz desató la locura en el panel de conductores del programa y Patricio Parodi no pudo evitar sonrojarse al escuchar la respuesta.

"Espérense. Por favor, por favor. ¡Orden, orden! Seguimos con mi secuencia. Exijo silencio en el set por favor. Es mi secuencia. Flavia Laos, mírame a los ojos. ¿En qué te he mentido?", dijo Patricio Parodi.

Lejos de ponerse nerviosa , Flavia Laos lo miró directamente a los ojos y soltó: "No solo a mí Pato, a todo el Perú", dijo la rubia ante la mirada sorprendida de Patricio Parodi. El participante de Esto Es Guerra no pudo responder y solo atinó a sonreír.

"Creo que mi invitada se ha pasado de la confianza y me está faltando el respeto. Flavita, yo te he tratado como una princesa, como una barbie, como lo que te mereces y tú me estás faltando el respeto en mí secuencia", dijo Patricio Parodi.

Sin embargo, Flavia Laos volvió a cargar su artillería y aceptó que sí la había tratado bien y como una princesa, pero "a escondidas". Los conductores de 'En Boca de Todos' volvieron a sorprenderse y pusieron de patas arriba el set.

