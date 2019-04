Flavia Laos planea lanzar línea de zapatos al mismo estilo que Sheyla Rojas ¿La llamará 'Flavia Shoes'? | VIDEO

El último fin de semana, Flavia Laos estuvo en un conocido centro comercial en el distrito de San Miguel promocionando una marca de zapatos. La rubia jugó con el público y se animó a conversar con la prensa sobre diferentes temas.

En declaraciones para Latina, Flavia Laos contó que planeaba lanzar una línea de zapatos al mismo estilo de Sheyla Rojas. Como se recuerda, la conductora se unió con su entonces novio Pedro Moral y su ahora excuñada para la línea Shey Shoes, que nunca vio la luz.

El reportero le consultó a Flavia Laos si pensaba seguir la misma idea de negocio que la ex de su actual pareja, Patricio Parodi. La joven actriz contó que sí podría estar en sus planes lanzar una línea de ropa, pero no le pondría Flavia Shoes.

En ese momento, el hombre de prensa le preguntó si, logra sacar la empresa con Patricio Parodi, le cobraría por ser imagen o lo haría gratis. Flavia Laos le aclaró que no le cobraría porque ambos están en una relación.

"No son Flavia Shoes, pero pronto voy a sacar. Podría ser. Buen business. Yo no le cobraría", declaró Flavia Laos. La actriz tomó tranquilamente las preguntas y no dudó en contestarlas todas. Sin embargo, cuando le mencionaron el tema de la supuesta foto que Sheyla Rojas le habría enviado a Patricio Parodi, la jovencita prefirió no hablar.

"No te puedo responder eso y prefiero no meterme en un tema de terceros. Lo dejo ahí nomás", sentenció Flavia Laos. La actriz actualmente está enfocada en sus proyectos musicales, así como alistándose para un nuevo proyecto en TV.