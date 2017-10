Flavia Laos reaparece luego de los escándalos y lo cuenta todo... ¿dejará los realitys para siempre? [VIDEO]

Tocó fondo. Flavia Laos reapareció finalmente, luego de estar escondida de las cámaras tras los escándalos que protagonizó hace unas semanas. Ella contó cómo se dieron las cosas realmente y aseguró que mantendrá alejada de los problemas.

"Ya no más saliditas", aseguró Flavia Laos a las cámaras de 'Espectáculos'. En esta nueva presentación se mostró renovada y decidida a dejar a los escándalos y ampays atrás.

"Yo siento que todos a los 20 años podemos cometer pequeños errores. Pero yo no soy una chica débil. Cuando me caigo, me levanto. Ahora ya sé por dónde ir y me verán haciendo las cosas bien", aseguró Flavia Laos.

"En verdad yo estoy enfocada por mi camino. Ya sé por dónde tengo que ir. Cometí unos errores, yo sé. En verdad, mil disculpas. Pero ya sé cual es mi camino", confirmó Flavia Laos.

Además, la actriz aseguró que nunca más participará de un reality, pues lo suyo es la actuación. Al parecer, Flavia Laos aprendió de los errores y ahora se quiere mantener alejada de las discotecas y las peleas violentas.

Como se recuerda, Flavia Laos fue protagonista de una serie de escándalos en los que se la vinculaba con el venezolano Krayg Peña, supuesta pareja de su amiga Ruth Kruger.

A raíz de esa vinculación, Flavia Laos y Alexandra Méndez tuvieron una pelea que llegó a los golpes en otro discoteca. Al parecer, la actriz habría terminado con el ojo morado. Por esa razón, habría estado escondida de las cámaras los últimos días.

Flavia Laos se aleja de realitys

