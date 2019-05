Flavia Laos responde a fanática que la criticó porque su abdomen 'se ve raro' | Instagram | VIDEO

¡Sin filtro! Flavia Laos se animó a responder todos aquellos comentarios y criticas que le hacen cientos de usuarios en redes sociales e Instagram. La rubia visitó Trome y contestó a una seguidora que le dijo que su 'abdomen se veía raro'.

Flavia Laos constantemente publica fotografías en bikini en su cuenta de Instagram donde muestra toda su figura, sin embargo, un detalle en su anatomía ha sido muy cuestionado: su abdomen.

Por este motivo, Flavia Laos se animó a responderle y explicar porque su figura tiene algunas imperfecciones, pese a que se ha sometido a cirugías estéticas.

"Es lo que le parece. Se ve así con un poquito de grumos porque me hice la lipo. Y también no les gusta que se vea marcado, pero ese ya es mi cuerpo, chicos, yo voy siempre al gimnasio. Me están empezando a salir 'cuadraditos' y la piel rallada y marcada eso es del gimnasio", dijo Flavia Laos.

Flavia Laos continúa posicionándose en redes sociales y alcanza un logro más en dichas plataformas. La actriz y cantante se acaba de convertir en la peruana con más seguidores en Instagram , superando a Jazmín Pinedo que antes ostentaba este récord.