La hermana de Patricio Parodi celebró el último fin de semana el bautizo de su pequeña hija. La celebración fue muy comentada en redes sociales porque en las fotos aparecía Luciana Fuster, la pareja del ‘Pato’, pese a que Flavia Laos es amiga íntima de las gemelas.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, desde Cajamarca, donde llegó para animar una discoteca, Flavia Laos reveló que no fue invitada a dicha celebración y que incluso ya no tiene comunicación con las hermanas de Patricio.

“ No, no, no, no fui. No, la verdad que no he hablado con ella, pero es entendible porque es algo familiar también ”, dijo.

Incluso, la ‘ojiverde’ también señaló que, así la hayan invitado, no hubiera acudido por respeto a Austin Palao, pese a que en el pasado asistió a la fiesta de revelación de sexo del pequeño bebe. “ Igual no hubiera ido por respeto a mi pareja ”, precisó.

LUCIANA Y PATRICIO SE LUCEN EN FAMILIA

A través de sus redes sociales, la exchica reality Luciana Fuster fue una de las invitadas al bautizo de la sobrina de Patricio Parodi. Fue el mismo ‘Pato’ quien compartió una fotografía donde aparece la modelo junto a sus nuevas cuñadas.

La modelo Luciana Fuster llegó al evento familiar con un vestido de color celeste e hizo una publicación en su perfil de Instagram para hacer alarde de su look.