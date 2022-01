La actriz, modelo e influencer, Flavia Laos vivió un terrorífico pero divertido episodio esta mañana debido al temor que tiene a los temblores y es que al sentir el movimiento de la mañana de este viernes, no dudó en salir corriendo sin percatarse que estaba desnuda.

Minutos después de terminado el sismo a la modelo no se le ocurrió mejor idea que contar, a través de sus redes sociales, cómo vivieron esta experiencia ella y su familia.

“Ay, story time. Dios mío chicos. Acaba de haber un temblor, todo Lima lo ha sentido, fue demasiado fuerte. Me he levantado de la cama y me he ido a la calle corriendo calata literal, y mi mamá persiguiéndome con una frazada: ‘Hijita, tápate’. He terminado en la pista sin ropa y mi mamá tapándome con una frazada y yo temblando con el corazón en la boca porque me dan demasiado miedo los temblores”, reveló entre risas Flavia Laos.

Además, contó que el enamorado de su hermana nunca había experimentado un temblor y se llevó el susto de su vida. “No puedo parar de reírme. Chase, el flaco de mi hermana, no tenía ni idea qué es un temblor, nunca había estado en uno en su vida, es la primera vez y se ha levantado demasiado asustado... Vino al cuarto para ver cómo estábamos y mi mamá y yo ya nos habíamos ido”, dijo.

Desde hace unos días, Flavia Laos ha sido vinculada con Austin Palao debido a que pasaron el Año Nuevo juntos. Sin embargo, el último jueves, a través de Instagram, la modelo aclaró que esta “supersoltera” y que si inicia una relación será ella quien lo anuncie.

