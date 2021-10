Flavia Laos brindó una entretenida entrevista al influencer Francisco Sierralta y confesó sus más fuertes deseos. La modelo dijo que no descarta unirse al OnlyFans, plataforma de contenido para adultos, y también señaló que quiere llegar a ser una Kardashian.

La confesión se reveló cuando el amigo de varios chicos reality le preguntó cuáles son los personajes del mundo de las redes sociales la inspiran. La expareja de Patricio Parodi, sin pensarlo mucho, respondió que las menores de todo el clan Kardashian.

“Uy, las Kardashian, quiero ser como ellas, son mi modelo a seguir, son unas regias, hacen negocio y son millonarias. Son cracks, ahí donde las ven, que se arreglan, no son nada huecas, piensan bastante, tienen bastante visión”, dijo entre risas.

Además, agregó que kylie y kendall le despiertan interés porque son las influencers top actualmente y ganan miles de dólares.

FLAVIA NO DESCARTA UNIRSE AL ONLYFANS

En otro momento, Flavia Laos dejó abierta la posibilidad de unirse al OnlyFans, pero enfocado a un público extranjero. Según dijo, en el Perú aún es un poco sensible ese tipo de contenidos.

“No haría un contenido porno, me entiendes, o no la haría salir calata, sino algo así como que de baja calidad. De repente si tengo mi público internacional, ahí sí en algún momento podría hacer un tipo de contenido no tan subido de tono”, sostuvo.