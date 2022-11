QUIERE INFORMAR. Flavia Laos no tuvo reparos en responder a Rodrigo González por la lluvia de críticas que recibió al compartir un video donde se le coloca un método anticonceptivo y haciendo promoción a la clínica donde acudió. La modelo abrió su caja de preguntas en Instagram y una usuaria no dudó en hacerle la consulta.

“ ¿Crees que estuvo bien mostrarte con las piernas abiertas cuando te ponían tu anticonceptivo? ”, le dijo, por lo que Flavia inmediatamente aseguró que su único fin fue informar a las mujeres sin ningún tabú.

“La mayoría de mujeres en nuestro país no están informadas de los métodos anticonceptivos. Mi misión como mujer influyente es comunicar que este método es algo natural. Me da mucha pena que sexualicen estos procedimientos. Si lo hice no es canje es para informar con toda naturalidad que esto es ”, inició diciendo.

Además, Flavia aseguró que no se avergüenza por haberse mostrado con las piernas descubiertas, pues es un hecho muy natural en las mujeres y se debe normalizar para no volverlo un taboo.

“Normal. No era necesario que lo muestre, no me lo pidieron, lo hice porque soy transparente y soy real . Lo que quise hacer para que sepan todas las mujeres que me siguen es que existe esta opción y que es algo normal y no me averguenzo de nada”, puntualizó.

Flavia Laos responde por método anticonceptivo

LA CRÍTICA DE ‘PELUCHÍN’ A FLAVIA LAOS

Rodrigo González destruyó a Flavia Laos por colocarse un método anticonceptivo y mostrarlo en sus plataformas de redes sociales.

“ ¿Qué sigue, el Papanicolau?... Te tienes que echar ahí con las piernas abiertas para grabarte y ahorrarte unos soles, hasta el método anticonceptivo se lo quieren ahorrar . Que te dejes ponchar así con las piernas abiertas. ¡Qué falta de pudor! Un poquito más de pudor, por favor”, dijo el conductor de ‘Amor y Fuego’.