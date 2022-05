¡ASU! En Instagram, Flavia Laos fue invitada a la reunión de cumpleaños de Majo y Mafer Parodi. La actriz compartió fotos en el evento a lado de las hermanas de su ex Patricio Parodi, en más de una ocasión, ella ha recalcado que es muy cercana a las mellizas.

“Happy birthday mellizz hermosas. Las quiero muchísimo, lo mejor del mundo para ustedes siempre”, escribió la también cantante y acompañó la historia con una instantánea junto a las hermanas Parodi.

Sin embargo, la que brilló por su ausencia fue Luciana Fuster, actual pareja del ‘Pato’, quien esta vez no fue invitada a la fiesta. La modelo compartió fotos en Instagram junto a Patricio Parodi en el cine.

Flavia Laos se luce con hermanas Parodi en otro evento familiar, Luciana no fue invitada y se fue al cine con el ‘Pato’ (VIDEO: INSTARÁNDUL)

Samu Suárez se burla de Luciana Fuster: “¿Por qué no invitaron a Luciana? Ella es la novia de Patricio”

Por su parte, Samu Suárez en dramatizar el momento y afirmó que las hermanas de Patricio Parodi se libraron de Luciana tras sus últimas declaraciones, donde afirmó que no eran amigas y que fue al baby shower de Majo.

“¿Por qué no invitaron a Luciana? Ella tiene que estar en todos los eventos porque es la novia de Patricio (…) Me imagino que después de las declaraciones las hermanas dijeron: “Ah no somos amigos, ya no tengo que fingir, ni más me traen a esa chiquita aquí” jajaja”, dijo Samu entre risas.

