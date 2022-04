LA SIGUE ROMPIENDO. Flavia Laos es una de las influencers peruana más pedida por prestigiosas marcas nacionales e internacionales. Tras su exitoso paso por el Coaechella, la modelo viajó a Brasil, Río de Janeiro, a un evento de Pandora, donde se encontró con su gran amiga Luana Barrón, pero algo salió mal.

A través de su cuenta de Instagram, ambas modelos han compartido imágenes y videos de su glamouroso paso por el evento Pandora junto a otras reconocidas jovencitas del mundo entero. Sin embargo, el último jueves, Flavia Laos se mostró pasado de copas.

Según un video publicado por Luana Barrón, la expareja de Patricio Parodi se muestra tambaleándose en pleno baile para TikTok . El detalle fue resaltado por los conductores de ‘Amor y Fuego’.

Rogrigo González y Gigi Mitre comentaron el estado de Flavia en la fiesta y aseguraron que no es la primera vez que una de sus amigas la deja al descubierto, pues en varias oportunidades se ha mostrado subida de tragos.

FLAVIA Y SU ATREVIDO LOOK EN COACHELLA

Flavia Laos sorprendió a través de sus redes sociales al lucir el vestuario que utilizó en el festival de Coachella, en Estados Unidos. La rubia disfruta del evento musical junto a Mafer Neyra y Luana Barrón.

Sin embargo, la influencer pasó un mal momento porque perdió su pulsera VIP para escuchar a sus artistas favoritos y tuvo que regresar a su hotel.

“Me perdí todos los shows, acá andamos en el hotel porque pasó algo feo. Me salvó Luana (Barron), porque si ella no hubiera estado allí... Si preguntan si vi a Harry Styles o algo, no, nada. Ha sido un fail, fue mi culpa, pero pucha... Primera experiencia acá ”, explicó Laos.