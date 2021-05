A través de su cuenta de Instagram, Flavia Laos compartió un video en el que se muestra al natural, sin una gota de maquillaje. La influencer no esperó que varios usuarios la criticaran y atacaran, por lo que se vio en la necesidad de pronunciarse al respecto.

Flavia Laos muestra sus ‘dos lados’ en un video donde su rostro luce sin maquillaje alguno y luego posa como la bomba sexy que acostumbra ser en las fotos que comparte en sus redes sociales.

Sin embargo, varios usuarios la empezaron a atacar al extremo de catalogarla como ‘fea’. Sobre esto, Flavia Laos indicó que resta importancia a las críticas y no le interesa lo que puedan pensar de ella.

“Decidí leer los comentarios y he visto muchísimos lindos y otros muy hirientes, decían “que fea eres, no vales nada sin maquillaje. Para mí una persona no vale por como se vea, sino por lo que tiene dentro. No me interesa, sinceramente, si piensan que soy hermosa o fea. Sé aceptar las críticas, no me molestan en absoluto”, dijo Flavia Laos.

La rubia dijo que le preocupan lo que pueda pasar con otras mujeres que también son víctimas de este tipo de ataques. mencionó finalmente que siempre se mostrará al natural sin importarle que la cuestionen.