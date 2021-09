La modelo Flavia Laos se pronunció sobre las nuevas imágenes que difundió ‘Amor y Fuego’ sobre su expareja Patricio Parodi y la influencer Luciana Fuster. La ‘ojiverde’ se refirió también al apasionado beso que tuvieron los chicos reality en ‘La Academia’ de Esto es Guerra.

“Ella dijo que tenía códigos, yo creo que sí porque hay que respetar ¿no? Así como en algún momento me han podido vincular con Ignacio, obviamente yo no lo haría porque es amigo de Patricio y porque ha estado con ella”, arremetió.

Al ser consultada por un reportero del programa de ‘peluchín’ y Gigi Mitre sobre el respeto que debería tener Luciana con su “amiga”, Flavia Laos respondió fuerte y claro.

Flavia sobre ‘ampay’ de Luciana Fuster con Patricio Parodi: “Dijo que tenía códigos, hay que respetar”

“Yo no la conozco mucho para opinar, pero ella te lo ha respondido, te ha dicho que hay códigos, entonces hay que creerle. Yo dije que me daba pena que le inventen cosas porque como mujer la entiendo, a mí también me ha pasado, pero no es que me dé pena ella”, sostuvo.

En otro momento, Flavia dejó entrever que tanto el popular ‘Pato’ Parodi como ‘la Fuster’ estarían intentando tener una carrera en la actuación al impactar a los televidentes con tremendo beso.

“Les ha salido super bien, imagino que están apuntando a serlo (actores), así que nada, todos los mejores deseos para ellos. Estoy bien, super tranquila”, dijo.

PATRICIO Y LUCIANA SE ACARICIAN LOS BRAZOS

Los reporteros del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre captaron el último viernes por la tarde al auto de lunas polarizadas de Patricio Parodi en las afueras de la casa de Luciana Fuster, quien a su salida se sube inmediatamente al vehículo.

Sin embargo, las imágenes sorprendieron luego que Luciana y Patricio se acarician los brazos dentro del auto mientras estaban detenidos. En medio del tráfico, la modelo toca los músculos del ‘guerrero’.