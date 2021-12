Flavia Laos rompió su silencio luego del polémico ampay que protagonizó su ex Patricio Parodi con su amiga Flavia Laos, quienes fueron captados en apasionados besos en una playa de Paracas.

La modelo regresó al Perú luego de haber pasado unas semanas en Estados Unidos y comentó el romance de la presunta parejita. “Patricio es parte completamente de mi pasado”, dijo en declaraciones para Amor y Fuego.

Asimismo, Flavia Laos aseguró que el público ya sabe la historia y saca sus propias conclusiones. “La gente de verdad no es tonta, la gente sabe todo y ya... ellos no, ya fue, ya los saqué de mi cabeza, los choteé a los dos, no existen”, dijo la rubia.

LUCIANA LLORA POR CRÍTICAS

EXPLOTÓ. Luciana Fuster no pudo más y rompió en llanto hace viarios días luego que la relacionaran sentimentalmente con Patricio Parodi y ahora último con Diego Rodríguez, ambos chicos reality de Esto es Guerra. La modelo arremetió contra los programas de farándula, como el de Rodrigo González.

En declaraciones a las cámaras de América Espectáculos, Luciana cuestionó que opinen de ella sin conocerla, pues aseguró que la están destruyendo al inventar cosas que no son.

“Yo no entiendo quién puede tener la libertad o la autoridad de menospreciar tu apellido, de menospreciar tu trabajo, de calificarte como persona. Yo no los conozco, ellos no me conocen, no tienen ni idea de lo que yo haga en mi casa. Si quieren agarrarse y destruirme y minimizarme y chancarme por lo que ellos inventan de mi vida privada está super mal”, recalcó.

Respecto a las imágenes que difundió el programa ‘Amor y Fuego’ donde aparece junto a su compañero de EEG, Diego Rodríguez, en una fiesta en Pachacamac, la modelo aclaró que no tiene ningún vínculo sentimental con él y volvió a arremeter por grabarla.

“Yo ya estoy harta de ese tema, cansada, no es posible que donde yo esté, con quien esté, siempre haya alguien con teléfono en mano que se dedica a grabar. La gente no tiene nada más que hacer que lo único que hacen es ver a alguien conocido que está fuera y grabar”, sostuvo.

“Lo peor es que los programas de prensa que venden estos rumores abren y arman toda una historia como si fuera cierto. Yo simplemente estaba un fin de semana con mis amigos, pero obviamente van a agarrar para armar todo este circo de que Diego es amigo de un ex mío. Yo salí con 10 amigos, pero los otros 9 no eran conocidos”, volvió a decir en clara referencia a ‘peluchín’.

