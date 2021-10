Patricio Parodi y Luciana Fuster protagonizaron otro apasionado beso en ‘La Academia’ de Esto es Guerra y, en los últimos días han crecido los rumores que la chica reality habría estado muy cariñosa con el popular ‘Pato’ el día de su cumpleaños. La ex Flavia Laos se pronunció y esto fue lo que dijo.

La modelo fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en un estacionamiento y habló sobre la presunta relación que tendría su expareja con Luciana. Flavia Laos recordó los “códigos” de una amistad.

“Ella dijo que hay códigos, ¿no? Si es que ella fue pucha, ya queda en la conciencia de cada uno lo que hace, la vida da mil vueltas, así que no sé. Yo he visto algo borroso ahí”, sostuvo ante una posible presencia de Luciana en la casa de Parodi.

En esa línea, Flavia no pudo ocultar su incomodidad si la relación entre ambos personajes se termina por confirmar.

“Es más la ha jalado a la radio, la ha jalado al canal, así que sería muy raro que de la nada nazca algo, ¿no? O sea como que es algo de la nada, poco creíble porque si a ti te gusta alguien le echas lente hace tiempo, ¿no?”, señaló.

Flavia Laos incómoda con aparente romance de Patricio y Luciana: “Me lo recontra negó, la vida da vueltas”. Video: Amor y Fuego

PATRICIO REVELÓ QUE “NO PASA NADA” CON LUCIANA

Flavia Laos también confesó al programa de ‘peluchín’ y Gigi Mitre que Patricio Parodi le negó que tenga una relación con Fuster, luego que ella se lo preguntara directamente.

“Ah sí, yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no, me dijo esto literal ‘Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca y que no hay forma’”, sentenció.

“Yo soy la tercera ahorita que sobra, acabo de llegar de viaje y como que estoy en otra, no hay como que nada concreto, no han dicho si es Luciana o no, pero si fuera en todo caso, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar, no estaría bien hacer algo así”, agregó.