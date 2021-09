Tas regresar de Miami (Estados Unidos) donde, según manifestó fue a probar suerte “postulando a algunos trabajos”, Flavia Laos se presentó la tarde de este lunes en “En Boca de Todos” para responder las preguntas de “El Tablero de las Emociones”.

La primera interrogante que se le hizo a la modelo al iniciar el juego fue: “¿Te afectaría que Patricio Parodi inicie una relación sentimental con Luciana Fuster?”, tras lo cual, se mostró muy tranquila y respondió sinceramente, admitiendo que el ‘guerrero’ puede volver a enamorarse.

“La verdad es que con Patricio tuve una historia de amor muy linda, pero ya cerramos ese capítulo (...) Él tiene derecho a rehacer su vida. No (me importaría que estén juntos), yo ando en otra, enfocada en mí, en mi crecimiento personal”, manifestó tajante.

Sobre si ha sido la ruptura con el ‘Pato’ la más dolorosa que ha experimentado contestó: “No ha sido la única relación en la que he estado y toda ruptuta es dolorosa siempre. Hay un tiempo de luto, que ya pasé, y hoy en día estoy tranquila y más fuerte que nunca”.

Flavia Laos también se sinceró y admitió que en algún momento sí pensó llegar al altar con el ‘guerrero’. “Sí teníamos esos planes, pensábamos a futuro, como toda pareja, pero hoy en día claramente ya no. Lo veo lejana esa posibilidad (de casarse)”, explicó.

La también actriz confesó que por ahora está bien así, soltera, y “no tengo ganas de enamorarme”, y precisó que de volver a tener pareja, su nuevo galán tendría que ser extranjero. “De ahí nos sigue la prensa, se especulan muchas cosas y ahora quiero paz”, dijo.

Asimismo contó que se va a vivir fuera. “Me voy. Siempre he tenido esos planes; algunas puertas se cierran otras se abren y a mi se me han abierto muchísmas oportunidades (en el exterior)”, indicó y se proyectó que a los 30 años estaría “viviendo en Estados Unidos, todavia sin hijos, probablemente comprometida (pero no casada) y (trabajando) en Netflix”.

Sobre su relación con la madre y hermanas de Patricio Parodi, Flavia señaló: “Eso no lo voy a dejar porque terminé mi relación con él. Se va a mantener yo nunca cortaría esa amistad”. Finalmente, sorprendió al revelar que no está en sus planes regresar a “Esto es Guerra”.

“De hecho, (Peter Fajardo, productor del reality) ya me llamó. La verdad es que yo no planeó entrar ahí porque debo volver a viajar”, culminó.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Flavia Laos volverá a participar en el videoclip de un cantante internacional

Flavia Laos fue entrevistada por el programa En Boca de Todos y contó detalles de su próxima aparición en el videoclip de Farruko y Wisin y Yandel. La rubia se encuentra emocionada por su avance profesional y seguirá disfrutando sus vacaciones en Miami. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR

Milena bloqueó América Hoy en su casa tras enfrentamiento con Santi Lesmes: Esto le dijeron las conductoras

La historia de Franco Navarro y el día que un jugador le sacó una pistola

Sheyla, Jossmery, Paula, Flavia y otras ‘reinas del canje’: ¿Cuánto cobran por menciones en Instagram?