Flavia Laos revela que se someterá a una nueva cirugía estética: "Me voy a operar la próxima semana" | VIDEO

Flavia Laos ha sido acusada de hacerse varias cirugías en diferentes partes de su cuerpo. La actriz ya había reconocido en el pasado que se operó la nariz y el busto, por eso le parece 'absurdo' que la acusen de operarse hasta el abdomen.

Ante esto, Flavia Laos dejó en claro que ella no tiene grasa en el abdomen y por eso su ombligo siempre se muestra estirado. La rubia aclaró que entrenaba dos veces al día en el pasado y tenía buena alimentación y ahora lo retomará.

"Yo les digo que me amo como soy. Muchos me han dicho lo de mi ombligo. Pero la verdad es que no tengo grasa. Ese es el problema. Por eso ven un ombligo estirado. Si ven mis fotos más abajo (en Instagram), yo entrenaba duro, dos veces al día, tomaba anabólicos y cosas así y tenía el ombligo así. Es una simple buena dieta y eso", declaró Flavia Laos en En Boca de Todas.

Flavia Laos en Instagram Flavia Laos en Instagram

Sin embargo, recientemente aceptó que volverá a pasar por el quirófano la próxima semana para un retoque estético. Según contó Flavia Laos en 'En Boca de Todos', hay algo que sus seguidores le han recomendado mucho y les hará caso porque ella también está de acuerdo con eso.

Se trata de la talla de su busto. Como ya lo había anunciado antes, Flavia Laos se arrepintió de haberse aumentado tanto en sus pechos porque llegó el punto en que le incomodan. Por ese motivo, se someterá a una cirugía en los próximos días.

"Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, que debería bajarme una talla y me voy a operar la próxima. Sí, es que tengo mucho. Lo haré porque me incomodan y yo soy bien deportista y creo que no van bien con mi cuerpo", declaró Flavia Laos.

Flavia Laos se somete cirugía

