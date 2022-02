La modelo, actriz e influencer, Flavia Laos está en la mira de los medios de comunicación debido a una posible relación con el modelo e influencer Austin Palao, con quien festejó el Año Nuevo.

La joven empresaria se presentó en ‘En boca de todos’ junto a su hermana Kiara, a quien el conductor Ricardo Rondón le preguntó si le gustaría tener a Austin Palao como su cuñado.

“Bueno, la verdad es que yo he tenido el placer de conocer a Austin y de verdad es un muy buen chico, me encanta, así que, si algún día se diera, aprobadísimo por mí”, reveló la hermana de Flavia Laos sobre Austin Palao, dejando sorprendidos a los conductores del espacio de entretenimiento.

Por su lado, Flavia Laos aclaró que mantiene una bonita amistad con Austin Palao y no descartó tener una relación amorosa más adelante.

“Es que en verdad no hemos conversado al respecto (sobre tener una relación), no hemos conversado de ese tema, hay una bonita amistad y miren, yo no me quiero adelantar o decir algo por qué no me gusta escupir al cielo jamás, pero todo tiene su tiempo y ahorita estoy enfocada en mí y él también en sus cosas”, dijo Flavia Laos contundente.

