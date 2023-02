NO LO EXTRAÑA. El padre de Flavia Laos olvidó por completo a Patricio Parodi y lo reemplazó fácilmente por Austin Palao. En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Mario Laos, reconoció que con el ‘ojiverde’ se lleva mejor que con el chico reality, quien ahora está en un romance con Luciana Fuster.

Para Don Mario, el ‘Pato’ fue bastante hermético y muy apartado, por lo que no pudo conectar con él; mientras que Austin se muestra más jovial y eso es lo que le gusta.

“Desde que lo conocí (a Austin), nos entendimos desde el principio muy bien. Es una muy buena persona, estoy muy contento con Flavia porque ha encontrado a una persona idónea. Patricio se aisló un poquito, a mí me encanta conversar con la gente joven porque me da energía, me pasa su juventud y no logré eso con Patricio ”, dijo.

En medio del estreno de la nueva canción de Flavia Laos y con una sonrisa en el rostro, el papá de la modelo se mostró contento por la buena elección en esta relación porque ambos se complementan.

“En cambio, con Austin fue una cosa, como te digo, como un click . Con Patricio no pasó eso, fue un poco más hermética la relación”, agregó.

FLAVIA LAOS SOBRE EL MISS PERÚ Y LUCIANA

La modelo Flavia Laos también comentó sobre la participación de algunos personajes en el certamen de belleza del Miss Perú, entre ellas Luciana Fuster. Sin embargo, evitó dimes y diretes y respondió generalizando el tema.

“ Está difícil porque todas son hermosas, no podría elegir la verdad. Cada una tiene una belleza distinta”, puntualizó.