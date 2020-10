VIDA DE INFLUENCERS. La actriz Flavia Laos se siente muy contenta con el cariño de sus seguidores en redes sociales. Pese a las críticas que recibió por un mal manejo de los tiempos en la entrega de los productos fitness que vende, la también influencer sale al frente y habla sobre los lujos que le permite darse la publicidad en redes sociales.

“Mira, Magaly, a mí también me encanta darme mis lujos y para eso trabajo. A mí me encantan comprarme carteras”, menciona Flavia Laos. “Esta es una Gucci que me compró Patito, esta es una Valentino, esta es Prada, esta es una Fendi, súper linda, me costó como 2000 dólares”, comenta.

Flavia Laos afirma que se siente bastante cómoda con el dinero que consigue con su trabajo en redes sociales. La modelo publicita autos, supermercados y tiendas de calzado. “Sinceramente sí podría vivir de las redes sociales", agrega.

Como se recuerda, Flavia Laos ha participado en la televisión desde muy pequeña gracias a los contactos de sus padres. La actriz ganó más notoriedad gracias a su participación en la novela Ven Baila Quinceñera y su relación con el integrante de Esto es Guerra, Patricio Parodi.

Flavia Laos y su lujosa vida de influencer (TROME)