FIE A SU ESTILO. Flavia Laos viene disfrutando de las maravillosas playas de Brasil, donde recibió el Año Nuevo 2023 junto a su pareja Austin Palao y sus amigos Alejandra Baigorria, Said Palao y el ‘Galáctico’ Fabio Agostini. Sin embargo, todo no fue ‘color de rosa’ para la modelo, pues le jugaron una broma pesada.

Fue el chico reality de ‘Esto es Guerra’, Fabio Agostini, quien se atrevió a cargarla y hacerle una broma lanzándola al mar y provocando que la ola la revolcara. La modelo ‘ojiverde’ lo tomó con humor, al igual que sus demás acompañantes.

Recientemente, el también influencer Austin Palao fue nominado entre los ‘Rostros más guapos del 2022′ , según un ranking realizado por TC Candler. El modelo de 28 años figura en el puesto 13, por delante de importantes celebridades como el cantante Harry Styles y el actor Zac Efron.

Por su parte, Flavia Laos ha tenido mayor popularidad al aparecer en la exitosa serie de Netflix “Too Hot To Handle”.

TROME | Flavia Laos es revolcada por ola

FLAVIA LAOS Y SU ÉXITO EN NETFLIX, PESE A NO LLEVARSE PREMIO

Flavia Laos, flamante ganadora de los People’s Choice Awards 2022, logró clasificar hasta la etapa final del reality de Netflix Too hot to handle 4 (Jugando con fuego); pero no pudo llevarse los 200 mil dólares otorgados al ganador de la competencia.

¿Pero qué fue lo que sucedió? Resulta que la artista nacional no fue incluida entre las parejas finalistas y no pudo llevarse el gran premio.

Too hot to handle 4 es un reality británico, en el que jóvenes solteros compiten por el importante premio económico y una de las condiciones es que no tenga relaciones íntimas entre ellos.