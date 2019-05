Flavia Laos supera a Jazmín Pinedo y se convierte en la peruana con más seguidores de Instagram | ENTREVISTA

¡Salta en un pie! Flavia Laos continúa posicionándose en redes sociales y alcanza un logro más en dichas plataformas. La actriz y cantante se acaba de convertir en la peruana con más seguidores en Instagram , superando a Jazmín Pinedo que antes ostentaba este récord.

"Estoy súper contenta. No lo puedo creer. Agradecerles, porque yo me debo a toda la gente que me sigue. Los comentarios buenos, malos, todo se toma, pero siempre con respeto, los insultos los bloqueo. Les agradezco por seguirme en este camino", cuenta Flavia Laos en entrevista con Trome.

Gran parte de sus 2,6 millones de seguidores está conformado por público adolescente, motivo por el cual es consciente que debe ser muy cuidadosa con sus publicaciones.

Flavia Laos y Jazmín Pinedo son las peruanas más seguidas en Instagram



"Tengo una responsabilidad porque tengo que dar el ejemplo siempre, en esto estoy", agrega Flavia Laos sobre dicha plataforma.

Pese a que muchos consideren a Instagram como una herramienta de ocio, para Flavia Laos es una ventana en la que se apoya para realzar sus campañas publicitarias y demás actividades laborales.

"Es una herramienta de trabajo. Las campañas y marcas con las que trabajo las publicito ahí y también mi día a día. Me gusta ser lo más natural y orgánica posible, no me gusta vender un producto. lo que promociono es algo que yo usaría. No por aceptar dinero, voy a postear cualquier cosa", puntualiza.

Hasta las 7:30 p.m. del 2 de mayo del 2019, Flavia Laos superaba a Jazmín Pinedo en más de 14 mil seguidores. Diferencia que puede variar con el paso de los días, dependiendo de las estrategias de las artistas para posicionarse en esta plataforma.