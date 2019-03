Flavia Laos se une a campaña contra el bullying y el acoso con poderoso mensaje en Instagram | FOTO

Flavia Laos sorprendió a todos sus seguidores al publicar una fotografía en sus redes sociales en el que se le puede ver escritos en su rostro y parte del cuerpo los insultos que recibe diariamente en sus redes sociales como: fea, gorda, hueca, tonta, burra, entre otros adjetivos ofensivos que en algún momento causaron un gran daño en su autoestima.



Por ello, decidió unirse a la campaña de 'Stop bullying' o 'No más bullying'. "El bullying verbal y físico son ataques que los agresores y sus cómplices son capaces de hacer a la víctima. Algunos ejemplos son burlas, sobrenombres, insultos, ofensas, rumores, golpes, etc. No permitamos que sigan sucediendo estos acontecimientos , seamos parte del cambio no nos quedemos callados cuando veamos o estemos en una situación como esta. Se fuerte! y siempre recuerda que estamos contigo y solo #DiloTodo y se parte del cambio", fue el mensaje que Flavia Laos agregó a la fotografía que colgó en su cuenta oficial de Instagram.

Esta iniciativa fue apoyada por sus seguidores, quienes defienden a la rubia a pesar que hay decenas de detractores que diariamente le dejan mensajes hirientes que Flavia Laos decide bloquear.