REVELACIONES. Valeria Flórez, amiga de Flavia Laos, contó que a la actriz le molestaba que Patricio Parodi y Luciana Fuster paren todo el día juntos desde la época en la que trabajaban todos juntos en una radio local.

“A cualquiera le molestaría todo el rato (juntos) (…) sobretodo con los rumores que hay acerca de Luciana Fuster, cómo ha salido con uno, con el otro, de repente con el novio de alguien. No sé qué. A cualquiera le preocuparía, es algo completamente normal, no es que necesites ser una extremada celosa para poder sentir eso”, señaló.

Según detalló, el integrante de Esto es Guerra llevaba en su carro a Luciana Fuster hasta Pachacamac, donde se grababa el programa de competencia, y luego a la radio.

“A mí no me consta, y creo que a Flavia tampoco, porque nunca salió nada, alguna prueba de que algo haya podido pasar o no, pero sí, por supuesto, a Flavia le molestaba el hecho de que la esté jalando todo el tiempo, porque la jalaba hasta Pachacamac, y de ahí para la radio, entonces todo el día juntos” , dijo la presentadora de “Un Día en el Mall”.

Valeria Flórez dio con ‘palo’ a Patricio Parodi y Luciana Fuster

Para una de las mejores amigas de Flavia Laos, está confirmado que Patricio Parodi y Luciana Fuster tienen una relación y los tachó de “pinochos” por no oficializarlo.

“Lo que sí, el video dónde ella ya lo está cargando, hasta ella misma dice: ‘Si esto no es amor, no sé qué es’, ya practicamente lo dicen, confirmadito. Abrazaditos en el carro, con la mano. A ellos de verdad que la nariz de Pinocho les va a crecer hasta Pachacamac ”, dijo.

Flavia Laos sospechaba de Patricio Parodi y Luciana Fuster desde la radio