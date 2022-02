Flavia Laos y Austin Palao, ex de Luciana Fuster, son ampayados en tremendos besos

LOS AMPAYARON. Después de varias semanas de rumores sobre un posible acercamiento romántico entre Flavia Laos y Austin Palao, ex de Luciana Fuster, la parejita fue captada muy melosa por las cámaras de Amor y Fuego.

Este martes, Rodrigo González lanzó el adelanto de la bomba en su programa y mostró algunas imágenes de Flavia y Austin besándose apasionadamente, hecho que confirmaría que habrían iniciado un romance, pese a que ambos aseguran que solo son amigos.

Cabe indicar que hace solo un día la joven modelo se presentó en América Hoy y fue consultada sobre el exchico reality. “No es que tengamos una relación amorosa, ya lo he aclarado, nos estamos conociendo y somos amigos, pero él es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo”, agregó la protagonista de la desaparecida novela ‘Princesas’.

Amor y Fuego mostró un adelanto de su programa de este miércoles, donde mostrarán imágenes de Flavia Laos y Austin Palao besándose.

FLAVIA SE MOLEASTA CON ETHEL Y BRUNELLA POR PREGUNTARLE POR LUCIANA

Flavia Laos llegó como invitada al programa ‘América Hoy’, sin embargo, no se imaginó que las conductoras insistirían en que se pronuncie sobre las amistades que no tienen códigos, en clara referencia a Luciana Fuster. La modelo respondió fuertemente.

La molestia de Flavia Laos inició cuando Brunella Horna comenzó a hablar del tema indirectamente. La ‘rubia’ insistió al punto de incomodar a la exchica reality.

“A todas nos ha pasado, creo que a las tres y a Flavia también, por eso te preguntamos. ¿Cómo va? ¿Tú crees los códigos y respetos entre las amigas?”, dijo.

Sin embargo, Flavia respondió fuertemente alzando los brazos. “Yo ya no quiero hablar de ese tema, la verdad, ¡pierden su tiempo!”.

Tras esto, Ethel Pozo intervino para pedir la ayuda de la psicóloga Lizbeth Cueva y ella opinó al respecto dirigiéndose a Flavia.

“Siempre es bueno hablar de estos temas porque de alguna u otra manera uno aprende, no para quedarte en el pasado sino para no repetir la misma experiencia”, precisó.

