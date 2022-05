Flavia Laos y Austin Palao fueron vetados de América Televisión, asegura ‘Peluchín’

En una edición más de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González reveló que la nueva parejita Flavia Laos y Austin Palao estarían prohibidos de pisar un set de América Televisión debido a que fueron vetados. Supuestamente por la conductora Gisela Valcárcel.

Según explicó ‘peluchín’, esta decisión se habría tomado luego que ambos jóvenes se presentaran en Willax TV cuando el productor de ‘América Hoy’ los estaba llamando para que pisen el set y oficialicen su canción.

“¿Te acuerdas cuando vino Flavia y Austin? El lunes o marte, ok, al día siguiente los destruyeron porque estaban llamándolos para que vayan a su programa... Ahora los han vetado de América Televisión, a Austin y Flavia a ningún show de televisión los han invitado, hay como una orden, ninguno los invita . ¿Quién habrá dado esos correos? A la Farisela le encantan los correos ”, dijo.

Cabe precisar que Flavia y Austin se presentaron en ‘Amor y Fuego’ y también en el programa ‘Arriba mi gente’, competencia directa del programa que conduce Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna.

FLAVIA LAOS ‘CUADRA’ A AUSTIN PALAO

Durante su presentación en ‘Arriba mi gente’, Flavia Laos confesó que no tiene una relación con Austin Palao luego que el conductor Santi Lesmes le hiciera la pregunta sobre los futuros hijos. “Ni siquiera estamos oficialmente, dijo entre risas.

“Estamos en etapa de conocerse, es lo normal y natural cuando uno se aventura a conocer a alguien. Ahorita yo no estoy para nadie porque estoy al lado de Flavia... Hay un tema que es muy interesante y nos acarrea a Flavia y a mí, es un tema coyuntural de oficializar, siento que no hay un tiempo determinado para eso , puede ser terminando el programa, mañana o de acá a un mes. Se perfila para eso, seguro habrá una fecha, se me ocurrirá algo bonito”, resaltó Austin Palao.

Sin embargo, Flavia lo ‘cuadro’ al remarcarle que la valla la tiene alta con respecto a otras relaciones que ha tenido. “Mira, se te tiene que ocurrir algo espectacular, ya lo hemos conversado, y yo le he dicho que tiene que ser en un lugar muy lindo, en un lugar especial . Tienes la valla alta ”, acotó.