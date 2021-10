Pese a que terminaron su relación, Flavia Laos y Patricio Parodi nuevamente se dejaron ver juntos en una transmisión en Instagram y en Tiktok. Al respecto, el polémico Samuel Suárez del portal Instarándula cuestionó duramente a la modelo por, según él, no olvidar por completo al chico reality.

“Mira Flavia, ojalá que realmente estén coqueteando nuevamente y haya sus acercamientos y todo, yo te apoyo, recupera lo tuyo”, inició diciendo el creador de contenido en Instagram para luego arremeter fuertemente contra Laos.

El creador de Instarándula aseguró que a la modelo le faltaría dignidad si este acercamiento solo se trata de favores. Según remarcó, no es sano volver a tener esa confianza con tu expareja cuando recién han finalizado su romance.

“Y si realmente estás en plan de amigo y le has pedido una rutina de ejercicio, porque si es solo un favor que le pediste para tu página de ejercicios y tanta cosa, un favor de invitado y lo convenciste para eso, Dios Santo, no necesitas 20 céntimos, necesitas 20 soles de dignidad porque eso no se hace”, puntualizó.

El popular Samu señaló que lo “ex” pueden ser amigos, pero tras varios años de terminar una relación y cuando ya tengan su vida resuelta. No sería este el caso de Flavia Laos.

“No son amigos, corazón entiende, tienen tan solo unos meses de haber terminado, date tu tiempo, sana tus heridas, libérate, yendo a la casa de tu ex a hacer ejercicio, ir a verlo, así no vas a sanar nada, te vas a enfermar más, te estás malogrando solita el cerebro”, sentenció.

FLAVIA Y PATRICIO OTRA VEZ JUNTOS

Aunque Flavia Laos ha descartado que, en un futuro, retome su romance con Patricio Parodi, la expareja se dejó ver junta nuevamente en una de las transmisiones en vivo que la joven influencer hizo este sábado en su cuenta de Instagram.

Flavia Laos y Patricio graban TikTok tras reencuentro (Video: TikTok)

Tal como lo había anunciado, la modelo relanzó el negocio que tiene junto a su padre por lo que convocó al chico reality para que la ayude en la promoción de su emprendimiento.