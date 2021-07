En los últimos días los rumores de un distanciamiento entre Flavia Laos y Patricio Parodi han sonado fuerte; sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado si las especulaciones son ciertas.

Las alarmas se encendieron luego que la pareja no se dejara ver en sus redes sociales, tal y como lo han hecho desde que iniciaron su relación hace casi tres años. Otro detalle que ha llamado la atención es que tanto la modelo como el chico reality eliminaron de su perfil de Instagram gran parte de las fotografías y videos donde aparecían juntos.

Desde que hicieron público su romance, los jóvenes artistas convirtieron las redes sociales en su vitrina para mostrar a sus seguidores varios momentos especiales de su relación: viajes, salidas y su día a día con sus amigos. Incluso, abrieron un canal de YouTube en el que ambos contaban sus anécdotas personales, momentos divertidos y todo sobre su historia de amor.

La pareja siempre se mostró abierta a hablar públicamente sobre su relación. En junio pasado, Flavia reveló a las cámaras de “En boca de todos” que Patricio Parodi le pidió que tengan un hijo.

“Bueno, les voy a revelar algo ya que estamos en mi secuencia… Patricio me ha dicho: OK, te pido la mano, pero primero me das un hijito, de acá unos años. Me dijo: ‘Apenas te lo doy (el anillo) y hacemos el hijito’”, dijo Flavia Laos.

Flavia Laos revela que Patricio Parodi le pidió tener un bebé antes de casarse. (Video: América TV)

¿Qué saben sus compañeros de “Esto es Guerra”?

De momento, solo Rosángela Espinoza y Karen Dejo, integrantes de “Esto es Guerra”, se han referido al supuesto fin de la relación.

“Oficialmente no sé si sea verdad, pero al parecer sería (que terminaron) hace tres semanas. Las relaciones son así, un proceso de conocerse, quizá por problemas se alejan y luego se vuelvan a juntar”, comentó Karen Dejo.

En tanto, Rosángela Espinoza dijo estar segura de que Patricio Parodi y Flavia Laos “van a volver”. “Me da penita porque hacen bonita pareja, pero bueno yo sé que ellos van a volver, hacen muy bonita pareja y se aman”.

Los competidores de EEG se animaron a opinar sobre los rumores de ruptura entre Patricio y Flavia. ¿Qué saben al respecto? Y es que el capitán se niega a hablar del tema y la actriz no confirma ni aclara la situación. (Fuente: América TV)

Pero, ¿Cómo nació esta historia de amor? ¿Dónde se conocieron? Aquí todos los detalles de esta historia de amor.

En octubre de 2018, Flavia Laos y Patricio Parodi hicieron pública su relación con unos románticos post difundidos en sus respectivas cuentas de Instagram. El inicio de su romance se dio durante un viaje que realizaron juntos en octubre de ese año a Colombia, lugar donde además celebraron el cumpleaños del integrante de “Esto es guerra”.

La primera en hacerlo fue Flavia Laos, quien publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde la vemos abrazando cariñosamente al ‘guerrero’. “Siempre sacando lo mejor de mí, siempre robándome una sonrisa. Feliz cumple y espero sean más a tu lado. Love u”, escribió junto a la foto.

Mientras que Patricio compartió una fotografía donde aparece besando a la modelo y en la leyenda escribió: “Gracias por estar este día tan especial a mi lado, eres la pieza que faltaba en mi rompecabezas”.

A lo largo de 2018, la joven pareja se mantuvo muy unida en medio de la mirada atenta de sus seguidores y de todos los medios. En diciembre del 2019, Flavia y Patricio causaron revuelo en las redes sociales tras anunciar que se iban a casar luego de que el chico reality le propusiera matrimonio en las paradisíacas playas de Punta Cana.

“Digo Sí. Ahora y siempre”, escribió Flavia Laos en las dos fotos junto al guerrero donde muestra el bello anillo que le dio. Por su parte, Parodi publicó la misma foto, pero con el texto: “Este año solo pedí un regalo, pasar el resto de mi vida a tu lado”. Sin embargo, todo se trató de una broma por “El día de los inocentes”.

No es la primera vez que la pareja se distancia

En diciembre de 2020, la actriz confirmó que estaba distanciada del chico reality. “Con el viaje, nos distanciamos un poco. Es algo que me compete solo a mí y a él. A veces estás super bien con la pareja o no. No significa que no estés con la pareja”, dijo, en ese entonces.

Parodi también habló del tema en aquella época y señaló que él no quería brindar detalles al respecto hasta primero hablar con Flavia Laos. “Yo no he hablado nada y tampoco quería hacerlo hasta primero hablar con ella”, señaló para las cámaras de “América Espectáculos”.

Asimismo, el integrante de “Esto es Guerra” dijo que si ambos deciden dar por finalizado su romance lo comunicarán oportunamente a la prensa. “Nada está dicho, ella ya lo dijo, hay un distanciamiento por el trabajo de ella, mi trabajo acá. Hace casi un mes que estamos sin vernos, hay muchas cosas que se tienen que conversar, pero es algo interno”, aseguró.

De esta forma, el popular chico reality despejó los comentarios que afirmaban en fin de la relación con Flavia Laos. Sin embargo, meses después se vuelve a hablar del fin de esta historia de amor.

Patricio Parodi sobre su distanciamiento con Flavia Laos

VIDEO RECOMENDADO

Ducelia Echevarría lanza tremendo comentario sobre las cirugías de Flavia Laos y ella le contesta con todo

Ducelia Echevarría lanza tremendo comentario sobre las cirugías de Flavia Laos y ella le contesta con todo. Video: En Boca de Todos null