Flavia Laos y Austin Palao hicieron su primera aparición pública en televisión este lunes para Amor y Fuego. La cantante no se pudo librar de las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su ex Patricio Parodi, quien ahora sale con Luciana Fuster.

Según comentó la rubia, coincidió con su examiga en el baby shower de Majo Parodi porque hubo una descordinación. Comentó que habían planeado una reunión solo para chicas pero el Pato y Luciana bajaron antes de tiempo y se cruzaron.

“ Bajaron y ya no me podía ir, me quedé un ratito para que abran los regalos y de ahí me retiré pero no nos saludamos , cada uno por su lado, yo estaba con mis amigas y con las hermanas”, indicó.

Asimismo, aseguró que guarda una muy buena relación con la familia del Pato y que cuando volvió a Lima, se reunió con sus hermanas a comer . “Yo las quiero a pesar de todo, ellas nunca van a dejar de ser mis amigas”, acotó.

Por otro lado, dio detalles del vínculo que aún mantiene con Verónica Costa, la mamá de su ex. “ Para lo que necesite siempre voy a estar. No nos frecuentamos como antes pero por ahí le doy ‘like’ a sus fotos y ella a las mías, pero no salimos, prefiero evitar poque con los ampays, se puede malinterpretar”, explicó.

AUSTIN SIN ROCHES CON LUCIANA

Rodrigo González le preguntó a Austin Palao cómo tomaba esta situación atípica, en la que sus antiguas (Luciana Fuster y Patricio Parodi) parejas ahora están juntos.

“Yo lo manejo normal, normal, si es mi ex de hace cuatro años... lo tomo normal, ella es libre de estar con quien mejor de parezca” , dijo el cantante. Asimismo, aseguró que sí la saludaría si se cruzan en algún momento.

“Si se da la oportunidad de que frecuentemos un grupo de toca saludarlos , obviamente la educación es primero, con el Pato también... siempre la educación”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se confiesan tras 10 años de relación: “Casi nunca nos besamos”

Verónica Linares y Federico Salazar no aceptaron “cortesía” de chicharronería y pagaron al dueño

Korina ‘cuadra’ a Brunella por decir que es ‘pinky’ de Mario Irivarren: “Hablan cosas que no son”