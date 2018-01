Flavia Laos presume su atuendo pero un detalle llama la atención y le llueven las críticas [FOTOS]

Flavia Laos se destaca por su buena elección en moda. La joven actriz siempre muestra los distintos atuendos que combina y es un referente para muchas otras jóvenes. Sin embargo, la última fotografía que subió a su cuenta de Instagram parece no haber colmado las expectativas de sus seguidores.

La última foto de Flavia Laos estuvo colmada de críticas y comentarios un tanto más amargos de los que la joven actriz está acostumbrada a tener en sus fotografías.

¿La razón? Los zapatos de Flavia Laos. Al parecer, a sus seguidores les pareció una exageración el tamaño de sus zapatos y no dudaron en hacerle saber a través de los comentarios en su cuenta de Instagram.

"Muy grandes los zapatos, exageración total arruina lo bella que eres flavia", "Te verías mas linda si dejas de utilizar zapatos de plataforma", "¿Será la moda? Pero esos zapatos no me gustan", son algunos de los comentarios que dejaron para Flavia Laos.

Sin embargo, algunos comentarios en la foto de Flavia Laos son más agresivos y amargados. "Esos zapatos tienen el tamaño de tu cabeza", "ACEPTA eres enana y eso no lo cambiaras nunca así te pongas dos tanques", "Jaja en los pies tiene ladrillos siempre serás enana".

No todos estaban en contra del look de Flavia Laos. Algunos de sus seguidores mostraron su apoyo y aseguraron que aquellos que solo critican las fotos de la actriz, en realidad son personas llena de envidia y sin 'estilo'.

"Flavia no te preocupes, todos estamos contigo. Que no te importe lo que dicen otros, solo es pura envidia que te tienen. Es tu gusto y a ti no te tienen que importar nada de lo que digan. Solo confía en tus instintos y gustos y que nadie te impida ser una gran chica", escribió un seguidor para Flavia Laos.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Flavia Laos exagera un poco con las plataformas. La actriz ha demostrado en más de una ocasión su gusto por los zapatos con plataforma alta, muy de moda para este verano e impuestos por las marcas argentinas.

