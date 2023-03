Flavia Laos protagonizó una sesión de fotos de fotos estilo retro, en la que lució un diminuto bikini, una minifalda en tono plateado metálico, unos zapatos de plataforma y un peinado de los años 70, pero no contó que la reacción de sus fans a su look no sería la mejor.

Y es que estás imágenes fueron posteadas por la modelo en su cuenta de Instagram. “Si se nos da la oportunidad que esta noche tu te quedes conmigo... Welcome to 70′s”, escribió Flavia Laos junto a cuatro instantáneas y un video del detrás de cámaras de la producción.

Inmediatamente, sus seguidores lanzaron duras críticas a su apariencia y cuestionaron que el styling que usaron con ella la haga ver mayor de lo que en realidad es. Incluso, por su aspecto, la compararon con figuras como la ‘castigadora’ Jenny Kume, Monique Pardo y Shirley Arica.

“No no, quién postprodujo las fotos? Para denuciarle”, “Monique Pardo, eres tú?”, “Parece Shirley Arica”, “Yo pense que era Jenny Kume”, “demasiado maquillaje y ese peinado esta vez no te favoreció”, “Alguien sabe si su enemigo le esta haciendo esta sesión de fotos”, son algunos de los mensajes que se leen junto a las fotografías.

Flavia Laos comparte fotos de su sesión de fotos retro. (Foto: Instagram)

¿Por qué Flavia Laos y Austin Palao estuvieron en un discoteca por separado?

Flavia Laos se presentó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y explicó cómo está su relación sentimental con Austin Palao luego que las cámaras de ATV captaron a la pareja un poco distanciada en una discoteca de Punta Negra.

“Es raro que una pareja se encuentre en una discoteca y que cada uno esté por su lado, eso pasa cuando la pareja tiene 10 años”, cuestionó Magaly Medina a su invitada. Ante la duda, la influencer aclaró que ella y su novio siguen juntos, pero que cada uno respeta el espacio del otro.

“ Desde que nos conocimos siempre hemos sido así, yo me voy un ratito a bailar con mis amigas... ahí (en la discoteca) nos quedamos hasta las 6 de la mañana y sí hubo un momento de la noche donde sí hemos estado juntos”, explicó. “Es normal en nosotros, no me gusta que me estén molestando, a nosotros no nos gusta estar así (juntos) todo el día”, añadió.