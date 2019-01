Flavio Laos contó por qué Patricio Parodi no saludó a Emilio Jaime en Esto es Guerra

Flavia Laos contó que su relación con Patricio Parodi marcha de maravillas y es un chico lindo y de detalles.



“Ya tenemos tres meses juntos, pero parece que fueran más, porque hemos pasado muchas cosas... estoy feliz, tranquila. La verdad es que casi ni nos peleamos, es un chico bueno, tener una relación con él no es problemático... Tiene sus detalles, un día salió con un parapente (con un mensaje) que decía: ‘Feliz primer mes’ con un corazón y me pareció súper romántico”, dijo Flavia Laos, quien promociona su tema ‘Como sigo sin ti’.



¿Vas a hacerle la competencia a Leslie Shaw?

Leslie es la top y si algún día llegó a ser como ella, chévere. No hay rivalidad, ella es más grande tiene un estilo y yo tengo el mío.



Muchos se sorprendieron cuando Patricio no saludó a Emilio.

Es que Emilio se sentó en un programa a decir que lo que hizo con Austin estaba de moda, porque Patricio ya se lo había hecho a él, cuando Patricio nunca fue su amigo.



Te dejó mal a ti también.

Claro, está loco. Yo terminé con él, me fui de viaje y al regreso recién conocí a Patricio... yo apoyo a ‘Pato’, cómo vas a saludar a alguien si habló mal de ti.



Por cierto, Sheyla dijo que le sorprendió que te refieras a ella como ‘gallina vieja’, porque cuando te encontraba en algún sitio y te veía mal, te cuidaba.

No tengo nada que hablar de ese momento porque era inmadura, tuve mis razones para actuar así, igual no está bien lo que hice y pedí perdón... pero no hay que hablar de esas cosas después de un año, no hay que hablar de cosa feas.



De otro lado, contó que grabó unos capítulos en ‘Los Vílchez’ y se alista para grabar ‘Princesas’.

Patricio Parodi le hace desplante a Emilio Jaime