El programa “Amor y Fuego” abordó a Flavia Laos a su llegada a nuestro país para preguntarle por diversos temas. Uno de ellos su relación con el chico reality Patricio Parodi, quien en las últimas semanas fue vinculado con Rosangela Espinoza.

“Me he desaparecido como dos meses, pero ya estoy de vuelta chicos. La he pasado increíble y también he trabajado. Se vienen muchos proyectos nuevos, así que cuando sea el momento ideal les voy a contar”, afirmó Flavia a dicho espacio.

Al ser consultada sobre su situación sentimental con Patricio ‘Pato’ Parodi, Flavia Laos respondió. “Estamos solteros, cada uno por su lado. Le deseo siempre lo mejor a todos”, manifestó a Amor y Fuego.

“Sobre Rosangela la verdad que no quiero comentar sobre terceros al respecto porque no me incumbe. Estoy haciendo mi vida, me ven feliz. Estoy tranquila”, comentó.

A su vez, le consultaron sobre como se lleva con Patricio Parodi tras finalizar su relación. “Nos llevamos bien. Sí, somos muy buenos amigos y siempre le voy a desear lo mejor. Siempre va a haber cariño ¿No? Todo lo que hemos vivido y respeto. Yo estoy sanando, tipo poco a poco, encontrándome a mi misma. Encontrándome lo que realmente quiero para mi vida. Ir creciendo”, agregó

Luciana Fuster:

“No puedo opinar nada, cada uno tiene derecho de hacer su vida. Es lo que te puedo decir. Yo la mía, él la suya”, sentenció.

