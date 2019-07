¿Flavio Laos en saliditas con Nesty? Esto contestó la actriz 

La actriz Flavia Laos aclaró que solo ha hecho una colaboración musical con Nesty, actual pareja de su amiga Mayra Goñi, descartando los rumores de que habrían salido juntos a alguna discoteca en Miami.



“Me encuentro en Miami para ver opciones de negocio con una cadena de restaurantes y participar en un proyecto musical con ‘LV5’ de Colombia. El hecho de grabar con Nesty se dio días antes de viajar, y fue un acuerdo de nuestros mánager, y mi único encuentro se ha dado en el estudio de grabación junto a todo mi equipo de trabajo, como debe de ser”, comentó Flavia Laos ante los rumores en las redes sociales.



‘CONFÍO EN ELLA’



Ante las críticas que surgieron en redes sociales, Mayra Goñi afirmó que Flavia Laos sigue siendo su amiga y confía en ella.



“Sigo siendo amiga de Flavia Laos, creo que están buscando alguna razón para que nos peleemos. No hay motivo para eso, quieren envenenar nuestra relación”, dijo la cantante.



Además, detalló que Flavia Laos no le contó que grabaría con su pareja porque es distraída.



“Flavia Laos es distraída, no sabe en qué mundo vive. Creo que debió decirme que iba a grabar con Nesty, y yo le deseo toda la suerte del mundo. Cuando alguien me falla le pongo la cruz, pero Nesty me ha demostrado ser una buena persona, sino le doy una patadita y adiós”, finalizó.