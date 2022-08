Katy Portella, más conocida como Flor de Huaraz, contó que por fin está tranquila, ya que después de cuatro años de anunciar su separación el gringo Karl inició los trámites del divorcio y ahora cada uno hará su vida.

“Estuvimos casados doce años. Ahora estamos tramitando el divorcio, después de cuatro años separados, no hay ninguna razón para seguir casada”, dijo Flor de Huaraz.

Se han demorado bastante con el divorcio...

Sí, también la pandemia atrasó los trámites. Además, creí en su promesa en que me iba a entregar mi carro que chocó arreglado, pero no cumplió.

No te va a entregar tu auto...

No, él ya lo convirtió en chatarra.

Ahora serás una mujer libre.

Sí, soy una mujer independiente, trabajo para mi arte, para estar alegre que es lo que le doy a mi público. No le doy la responsabilidad económica ni mucho menos emocional de mi vida a ninguna persona.

Habrá más de un galán que te tira maicito.

Hay varios que me invitan a salir, pero por ahora paso porque me estoy disfrutando a mí misma. Tener pareja te quita tiempo y es una gran responsabilidad.

Ahora que te divorcias del gringo Karl, ¿estarás más tranquila?

Así es, no te imaginas cuánto. Dejé de pensar que si fumaba y tomaba tanto se enfermaría. Él puede hacer con su vida lo quiera, ya no es mi responsabilidad, ya salí de eso.

¿Le deseas lo mejor?

Sí...

Con el divorcio cerraste un capítulo de tu vida.

Totalmente, ya no tengo sentimientos para él ni planes de trabajo artístico, nada. Sólo me queda agradecerle su compañía en el escenario, bailando mi huayno, resaltando nuestro folclore peruano.

Gringo le desea lo mejor

En un reportaje de Magaly TV, el Gringo reveló que llegó hasta la Municipalidad de Carabayllo para firmar el divorcio, luego de estar casados desde el 2010.

Karl le deseó lo mejor a Flor de Huaraz en su carrera artística y también en el plano sentimental. “Le deseo todo lo mejor que siga con su vida artística y que conozca una persona que la pueda amar”,. manifestó.

En su momento el gringo Karl le agradeció a Flor todo lo que hizo por él y su familia.

“Antes que todo Flor quiero decirte muchas gracias por haber ayudado a mis paisanos que por un tiempo estuvieron en un momento difícil igual que yo, que también salí de la cárcel. Fue muy hermoso de tu parte ayudarlos y darles la oportunidad porque gracias a ti estos chicos tienen trabajos y viven una vida decente”, inició.

El ‘Gringo Karl’ también agradeció a Flor de Huaraz por haber ayudado a traer a su madre y a su hermano desde su madre patria, Sudáfrica.

“Eres una hermosa persona. Botar todo a la basura no me parece justo. Tú mereces mucho más que esto. Sería mucho mejor que seamos amigos, recordando lo bonito y lo feo ponerlo a un lado. Le pido mil disculpas. Nunca fue mi intención lastimarte. También quiero lograr mis propios sueños y no lo pude hacer contigo sino por circunstancias de la vida. Son cosas que pasan. El ‘divino’ nos dio todo esto como una lección para aprender de golpe; tenemos que salir adelante”, dijo en el programa de Magaly Medina.

