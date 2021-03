Katy Portella, más conocida como ‘Flor de Huaraz’, dijo que el ‘gringo Karl’ es un ‘conchudo y sinvergüenza’ porque le devolvió su auto convertido en chatarra.

“Él chocó mi auto por manejar borracho. Se lo llevó, según él, para arreglarlo y después de cuatro años me devolvió una chatarra. Aunque sea por consideración del tiempo que estuvimos juntos debió repararlo”, dijo Flor de Huaraz.

¿Qué te dijo?

Dice que porque se va a casar no dejo que sea feliz, como si estuviera atado a mi pollera. Que se case 10 veces si quiere, pero que me entregue mi auto operativo.

¿Te ha decepcionado?

Totalmente. Nunca pensé que me pagaría de esta manera tan despreciable. Me arrepiento de haberlo conocido, es un malagradecido.

¿Vas a tomar alguna acción legal?

Espero que su abogado se contacte conmigo para decirle sus responsabilidades porque no pienso quedarme de brazos cruzados. Él tiene que hacerse responsable de los daños causados a mi auto.

Flor de Huaraz asada con el gringo Karl porque le devolvió su auto convertido en chatarra

TRIPLE CHOQUE

En el 2015, Carl Enslin, más conocido como el ‘gringo Karl’ ocasionó un triple choque en San Juan de Miraflores, siendo detenido por la policía del sector.

Su auto impactó por la parte trasera a otro vehículo ocasionando que este embista a dos más y dio positivo en el examen de dosaje etílico.

Durante su traslado a la fiscalía, Enslin aseguró que estaba muy avergonzado por su irresponsabilidad.

“Estoy muy avergonzado de mis actos, pido perdón y asumo toda la responsabilidad”, declaró en esa oportunidad.

LO LLAMA COBARDE

La cantante Katy Portella, dijo que espera que el ‘gringo’ Karl haya cambiado ahora que está enamorado y desea convertirse en padre.

“Cada quien hace su vida, yo ya salí de eso y no tengo ningún sentimiento para él. Sé que es un asiduo fumador y toma ron. A mí me decía que me amaba pero cuando no pude darle un hijo se alejó, entonces entendí que sólo quería mi barriga. Fue lo más bajo y cobarde que hizo”, dijo la cantante folclórica.

De otro lado, afirmó que no tiene un buen recuerdo de su relación con el ‘gringo’ porque le mintió.

“Karl es un hombre que vino a Perú y a los tres meses de relación me enteré (que estuvo detenido). Me pidió una oportunidad, pero él ya tenía una vida anterior y cada paisano que salía de la cárcel lo traía a la casa, hasta ahora vive con 2 de ellos y su hermano”, indicó.