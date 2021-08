La cantante folclórica Katty Portella, más conocida como Flor de Huaraz, afirmó que el gringo Karl se está burlando de su novia, Milagros Ávila, ya que prometió que se casarían en agosto y hasta ahora no le pide el divorcio. Además, afirma que ella tiene pretendientes pero ahora los ‘chequea’ bien.

Flor, colgaste en tus redes una foto con el gringo Karl, ¿regresaron?

No, alguien lo reactivó. A propósito, el gringo Karl dijo que se casaría este mes con su novia Milagros Ávila, pero veo que se ha burlado de ella, porque a mí todavía no me ha pedido el divorcio. Pobre ilusa

¿Siguen casados?

Sí, yo no he firmado nada.

Exigirás algo para firmar el divorcio.

Mi abogada dice que hay leyes que me respaldan. En su momento se verá, sólo estamos esperando el documento del divorcio.

Ellos ya tienen tiempo juntos...

Ya tienen tres años de relación formal, más dos de conocidos. En total ya tienen 5 años y hasta ahora no hay hijo ni boda.

Me imagino que ya no quieres nada con él por la forma en que se portó contigo.

Es verdad, pero también que falta de valores de esa fulana por haberse metido con un hombre casado.

Pero ustedes ya estaban separados cuando él inició una nueva relación.

Por sus declaraciones a la prensa vi que él la formaliza tres meses después de nuestra separación, pero ya tenían dos años de conocidos.

¿El gringo estaba jugando a doble cachete?

Por eso digo que ella se metió en mi relación.

Crees que el gringo la está ‘paseando’ .

Sí, se burló de ella. Además, a Karl se le ve maltratado ya no es el gringo guapo que conocí. Le han caído todos los años encima.

A lo mejor estaban en coqueteos cuando ustedes seguían juntos.

Sí, ella se enamoró de un gringo artista, bien vestido, bien alimentado y con dinero. Eso la deslumbró

¿Qué le aconsejarías a Milagros?

Que no se meta con hombres casados, habiendo tantos hombres solteros.

Y tú no tienes pretendientes...

Sí, pero por el momento nada estable.

Ahora los chequeas bien...

Así es, como debe ser.

Ya has retomado los shows presenciales.

Estoy en conversaciones con 2 promotoras de espectáculos , Delia Domínguez y Olpiana Producciones, en Italia.

¿Te vas a Europa?

Ojalá se concrete. Estoy orgullosa porque mis canciones traspasaron las fronteras. Nací para cantar, bailar y dedicarme a mi público querido.