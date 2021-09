Katy Portella, más conocida como Flor de Huaraz, dejó en el pasado las peleas con el gringo Karl y ‘limaron asperezas’ en El reventonazo de la chola, incluso recordaron su famoso baile del helicóptero.

“Estuve en el programa de la Chola y resaltó mi trabajo artístico desde que empecé a trabajar con Pepito Quechua. Me sentí muy cómoda en su programa”, afirmó.

Te encontraste con el gringo Karl y se amistaron porque no había ese clima de tensión de sus últimos encuentros.

Sí, también invitaron a Karl y la Chola me pidió que bailara con él la canción que nos hizo famosos el ‘Chikchisiky”, yo acepté gustosa porque la compuse. Pensándolo bien, creo, que fue la mejor idea para dejar todo atrás.

¿Limaron asperezas?

La vida es bonita para continuar con las peleas. En realidad, la pelea fue por mi carro que lo destrozó pero ya quedará en su conciencia.

La chola Chabuca pudo amistarlos, algo que quiso hacer Magaly Medina pero no lo logró.

Magaly tiene otra forma de hacer ver las cosas. Yo entiendo (su trabajo), pero a mí ya me estaba dando duro haciéndome quedar como rencorosa.

Con esto cierras el capítulo del gringo.

Ojalá así sea, solo falta firmar el divorcio.

¿No le guardas rencor?

No, por ahora seguiré en contacto con el gringo hasta que salga mi divorcio.

¿Sigues con tus proyectos artísticos?

Sí, ahora mismo estoy con ‘Olpiana Producciones’ de Italia y también estoy haciendo shows presenciales.

‘Gringo Karl’ agradeció a Flor de Huaraz por traer a su madre y su hermano al Perú: “Eres una hermosa persona”

Luego de la polémica que se vivió por el encuentro entre Flor de Huaraz y el Gringo Karl en ‘Andrea’, la pareja se vio las caras nuevamente, esta vez en el programa de Magaly Medina. Allí, el extranjero aprovechó para enviarle un sentido mensaje a su expareja.

“Ayer vi tu programa, vi los reportajes y me hizo recordar de tantas cositas bonitas que hemos pasado, tiempo maravilloso y la verdad que ahora que hemos llegado a pelear, me puse a reflexionar y quisiera dedicarle unas palabras”, dijo el sudafricano.

En ese sentido, le agradeció por haber ayudado a sus compatriotas. “Muchas gracias por haber ayudado a mis paisanos que estuvieron en un momento difícil al igual que yo, que también salí de la cárcel, eso fue muy hermoso de ti, ayudarlos”, dijo el Gringo Karl.

Asimismo, recordó que la cantante también colaboró para traer a su madre y hermano al Perú. “Gracias a Dios ya le pagó la deuda, pero eres una hermosa persona”, agregó el extranjero.

Finalmente, aseguró que no le parece justo que haya terminado en malos términos. “Botar todo lo bonito que hemos pasado juntos a la basura no me parece justo, tú te mereces mucho más que esto. Será mucho mejor que sigamos siendo amigos”, concluyó.