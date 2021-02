Katy Portella, más conocida como ‘Flor de Huaraz’, dijo que espera que el ‘gringo’ Karl haya cambiado ahora que está enamorado y desea convertirse en padre.

“Cada quien hace su vida, yo ya salí de eso y no tengo ningún sentimiento para él. Sé que es un asiduo fumador y toma ron. A mí me decía que me amaba pero cuando no pude darle un hijo se alejó, entonces entendí que sólo quería mi barriga. Fue lo más bajo y cobarde que hizo”, dijo la cantante folclórica.

No tienes un buen recuerdo del tiempo que pasaron juntos...

Karl es un hombre que vino a Perú y a los tres meses de relación me enteré (que estuvo detenido). Me pidió una oportunidad, pero él ya tenía una vida anterior y cada paisano que salía de la cárcel lo traía a la casa, hasta ahora vive con 2 de ellos y su hermano.

Ahora se ha reinventado y se dedica a la crianza de codornices.

Él vivió en una chacra de su país (Sudáfrica), creo que ahora sí está cómodo con su vida de granjero.

Le darías un mensaje...

Sí, solo recordar que nunca me devolvió mi carro.

GRINGO TEMPLADO

Gringo Karl

En un reportaje de ‘Al sexto día’, Karl Enslin presentó a la huancaína Milagros como su nueva pareja, y expresó su deseo de convertirse en padre.

“No sé cómo sería (de papá), pero haré lo mejor posible... recordaré todos los errores para corregirlos y tratar de que mi hijo sea una mejor versión de mí”, declaró.

Por su parte, Milagros afirmó que lo que más le gusta del gringo Karl es su sentido del humor.