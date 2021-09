Luego de la polémica que se vivió por el encuentro entre Flor de Huaraz y el Gringo Karl, la pareja se vio las caras nuevamente, esta vez en el programa de Magaly Medina. Allí, el extranjero aprovechó para enviarle un sentido mensaje a su expareja.

“Ayer vi tu programa, vi los reportajes y me hizo recordar de tantas cositas bonitas que hemos pasado, tiempo maravilloso y la verdad que ahora que hemos llegado a pelear, me puse a reflexionar y quisiera dedicarle unas palabras”, dijo el sudafricano.

En ese sentido, le agradeció por haber ayudado a sus compatriotas. “Muchas gracias por haber ayudado a mis paisanos que estuvieron en un momento difícil al igual que yo, que también salí de la cárcel, eso fue muy hermoso de ti, ayudarlos”, dijo el Gringo Karl.

Asimismo, recordó que la cantante también colaboró para traer a su madre y hermano al Perú. “Gracias a Dios ya le pagó la deuda pero eres una hermosa persona”, agregó el extranjero.

Finalmente, aseguró que no le parece justo que haya terminado en malos términos. “Botar todo lo bonito que hemos pasado juntos a la basura no me parece justo, tú te mereces mucho más que esto. Será mucho mejor que sigamos siendo amigos”, concluyó.

MAGALY Y FLOR DE HUARAZ SE PELEAN EN VIVO

La Flor de Huaraz terminó discutiendo fuertemente con Magaly Medina en la última edición de Magaly Tv La Firme por defender a su pareja venezolana de 26 años, quien tiene una denuncia por extorsión.

“A Junior Marcano lo trataste de la peor manera, dale la oportunidad de que hable, es algo supuesto”, inició diciéndole ‘La Flor de Huaraz’ a Magaly tras conocerse el parte policial en que su novio es acusado por presuntamente pertenecer a una banda criminal.

Sin embargo, Magaly arremetió y le aseguró que no tiene respeto por ciertas personas como su novio. “Lo siento mucho, yo tengo aquí los papeles y justo lo que él decía es mentira... Es un juicio en curso, hay que esperar lo que dicen los jueces”, sostuvo.

Ante la insistencia de la cantante al jurar que Magaly le faltó el respeto en su último programa al joven de 26 años, la ‘urraca’ le respondió fuerte y claro ante la mirada desconcertante del Gringo Karl, quien también estaba en el set.

“Quién diablos es Junior Marcano, por favor, Flor de Huaraz. Yo respeto a quien me guarda respeto y a él yo no lo había llamado acá. Deberías abrir los ojos, defiéndete en otro lado, esto es un programa de televisión, no es una Corte de Justicia”, sentenció.

Tras ello, ‘La Flor de Huaraz’ no soportó al escuchar que Magaly llamaba ‘pobrecito’ y ‘tierno’ al Gringo Karl y se retiró abruptamente de su set en pleno programa en vivo.

“Entonces habla con él, para qué me llamas a mí si, ¿tú sabes lo que este hombre me ha hecho a mí?”, dijo antes de irse.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly impactada por ‘regalazo’ del Gringo Karl en su programa EN VIVO

Flor de Huaraz sobre su enamoramiento con venezolano de 26 años: “Necesitaba con quien bailar”

Novio de Flor de Huaraz arremete contra Magaly: “Me atacó por ser venezolano”