La cantante Flor de Huaraz aclaró que no tiene ningún tipo de relación amorosa ni profesional con el venezolano Junior Marcano y solo fue su paño de lágrimas. Además, seguirá con sus proyectos musicales, pero en solitario.

“Hace más de medio año que no lo veo (a Junior), no sé nada de él y ahora he decidido seguir con mis proyectos artísticos, pero en solitario”, afirmó.

Se distanciaron por completo...

Sí, pero no hubo peleas.

Mantienen algún tipo de comunicación.

No, es una persona ausente.

Te hizo la dieta de Melissa, ' la que te termina y no te avisa’...

Tú sabes que él solo me visitaba de vez en cuando. Solo fue mi paño de lágrimas.

Digamos que lo que tuvieron no fue algo formal.

Así es y él se prestó para eso.

Entonces, terminaron todo tipo de relación.

Recuerdo que el año pasado me ayudó emocionalmente, me acompañó cuando me separé de el gringo Carl, más nada.

Eso quiere decir que tampoco te acompañará en tus shows...

No, ya está lista mi canción de carnavales picantes, sólo falta hacer el videoclip. Esta vez lo cantaré sola, sin partner, para el video me acompañarán bailarines profesionales. Lo de tener una pareja para los shows era para mostrar mi baile pícaro, porque es una placer ver reír a mis seguidores, pero yo soy cantante.

Hablando de otro tema, ya te divorciaste del gringo Karl...

Con el gringo seguimos casados, lo del programa de Andrea (Llosa) solo fue una conciliación.

‘Gringo Karl’ agradeció a Flor de Huaraz por traer a su madre y su hermano al Perú: “Eres una hermosa persona”

Luego de la polémica que se vivió por el encuentro entre Flor de Huaraz y el Gringo Karl en ‘Andrea’, la pareja se vio las caras nuevamente, esta vez en el programa de Magaly Medina. Allí, el extranjero aprovechó para enviarle un sentido mensaje a su expareja.

“Ayer vi tu programa, vi los reportajes y me hizo recordar de tantas cositas bonitas que hemos pasado, tiempo maravilloso y la verdad que ahora que hemos llegado a pelear, me puse a reflexionar y quisiera dedicarle unas palabras”, dijo el sudafricano.

En ese sentido, le agradeció por haber ayudado a sus compatriotas. “Muchas gracias por haber ayudado a mis paisanos que estuvieron en un momento difícil al igual que yo, que también salí de la cárcel, eso fue muy hermoso de ti, ayudarlos”, dijo el Gringo Karl.

Asimismo, recordó que la cantante también colaboró para traer a su madre y hermano al Perú. “Gracias a Dios ya le pagó la deuda, pero eres una hermosa persona”, agregó el extranjero.

Finalmente, aseguró que no le parece justo que haya terminado en malos términos. “Botar todo lo bonito que hemos pasado juntos a la basura no me parece justo, tú te mereces mucho más que esto. Será mucho mejor que sigamos siendo amigos”, concluyó.