Katy Portella, más conocida como Flor de Huaraz, afirma que el gringo Karl -quien se convirtió en padre- siempre quiso tener un hijo para poder quedarse en Perú y sigue esperando que le mande los papeles del divorcio.

Flor, te enteraste que Karl se convirtió en padre.

Sí, ya sabía de sus intenciones.

¿Cuáles son sus intenciones?

El gringo estando casado conmigo, ya le decía a ella (Milagros Ávila) para tener hijo y ella se metió en mi relación. Si ya tienen cinco años juntos.

Ustedes tienen varios años separados porque no se han divorciado...

Él nunca me mandó los papeles del divorcio, pero antes de firmar mi abogado pedirá una indemnización por adulterio, daños y perjuicios y daño psicológico.

A lo mejor por eso no quiere divorciarse.

Es su problema, por su vida loca destrozó mi carro y me hizo perder tiempo y dinero. Gracias a Dios estoy libre de estar inhalando el humo de cigarro que fumaba día y noche y de verlo emborracharse con sus paisanos.

Sientes que te humilló públicamente al decir que se separaba de ti porque no podías darle hijos.

Sí, eso me hizo mucho daño.

¿Aún le guardas rencor?

No, yo ya salí de eso. Uno tiene una relación por amor no por la cantidad de hijos que le vas a dar. Hay personas que no pueden tenerlos y no por eso son descartadas.

Karl siempre dijo que su sueño era ser padre.

El gringo sólo buscaba un hijo para quedarse en Perú porque a mí me consta que él tenía otra relación con una cantante, la misma Milagros (pareja de Karl) me contó que los encontró y luego le perdonó los ‘cachos’. A ella se le ve triste y preocupada.

Él no tiene sus papeles en regla en Perú...

El gringo fue expulsado del país por narcotráfico, pero como estamos casados se quedó por eso no me daba el divorcio.

Bueno, ahora que es padre ¿qué le deseas?

Yo deseo que me devuelva todo lo que me debe y que haga con su vida lo quiera, no es mi asunto.

Flor de Huaraz llama al ‘gringo Karl’ mentiroso y pide que le devuelva su carro

La cantante Katy Portella más conocida como ‘Flor de Huaraz’, dijo que denunciará al ‘gringo Karl porque no quiere devolverle su auto.

“Estoy preocupada por mi carro que el gringo se llevó con el pretexto de arreglarlo, después del triple choque que protagonizó en una de sus borracheras. Cada vez que le pregunto por mi auto me responde que no lo termina de arreglar, pero hoy me entero de que está en circulación. Con tanta delincuencia que hay tengo miedo de que sea usado para malos propósitos y como está a mi nombre me hagan responsable”, dijo Flor.

No quiere devolvértelo

No. El gringo se comprometió en darme mi carro, pero es un mentiroso y con el cuento que no tenía plata para arreglarlo se lo quedó, quién sabe si hasta ya lo vendió y si es así se las tendrá que ver con mi abogado.