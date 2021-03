La cantante Katy Portella, más conocida como ‘Flor de Huaraz’, dijo que denunciará al ‘gringo Karl’ porque no quiere devolverle su auto.

“Estoy preocupada por mi carro que el gringo se llevó con el pretexto de arreglarlo, después del triple choque que protagonizó en una de sus borracheras. Cada vez que le pregunto por mi auto me responde que no lo termina de arreglar, pero hoy me entero de que está en circulación. Con tanta delincuencia que hay tengo miedo de que sea usado para malos propósitos y como está a mi nombre me hagan responsable”, dijo Flor.

No quiere devolvértelo.

No. El gringo se comprometió en darme mi carro, pero es un mentiroso y con el cuento que no tenía plata para arreglarlo se lo quedó, quién sabe si hasta ya lo vendió y si es así se las tendrá que ver con mi abogado.

¿Ya hiciste la denuncia?

Sí, hace unos días.

Ese auto es fruto de tu esfuerzo.

La verdad, yo necesito mi carro para alquilarlo y tener un beneficio porque mi sudor me ha costado. Como todos los artistas, solo estoy viviendo de mis ahorros y de los shows virtuales y no se gana lo mismo (que los presenciales).

TRIPLE CHOQUE

En el 2015, Carl Enslin, más conocido como el ‘gringo Karl’ ocasionó un triple choque en San Juan de Miraflores, siendo detenido por la policía del sector.

Su auto impactó por la parte trasera a otro vehículo ocasionando que este embista a dos más y dio positivo en el examen de dosaje etílico.

Durante su traslado a la fiscalía, Enslin aseguró que estaba muy avergonzado por su irresponsabilidad.

“Estoy muy avergonzado de mis actos, pido perdón y asumo toda la responsabilidad”, declaró en esa oportunidad.

GRINGO ENAMORADO

Gringo Karl

Hace unas semanas, el ‘gringo Karl’ reapareció en televisión para anunciar que su corazón tiene dueña y que incluso no descarta la idea de convertirse en padre.

La pareja del gringo es una joven huanuqueña, de profesión odontóloga y que responde al nombre de Milagros.

Además, contó que la pandemia lo obligó a reinventarse y actualmente se dedica a la crianza de codornices.