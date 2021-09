SE FUE EN VIVO. La Flor de Huaraz volvió al set de Magaly Medina para reencontrarse con el Gringo Karl, sin embargo, la cantante folklórica terminó discutiendo fuertemente con la ‘urraca’ por defender a su pareja venezolana de 26 años, quien tiene una denuncia por extorsión.

“A Junior Marcano lo trataste de la peor manera, dale la oportunidad de que hable, es algo supuesto”, inició diciéndole ‘La Flor de Huaraz’ a Magaly tras conocerse el parte policial en que su novio es acusado por presuntamente pertenecer a una banda criminal.

Sin embargo, Magaly arremetió y le aseguró que no tiene respeto por ciertas personas como su novio. “Lo siento mucho, yo tengo aquí los papeles y justo lo que él decía es mentira... Es un juicio en curso, hay que esperar lo que dicen los jueces”, sostuvo.

Flor de Huaraz discute con Magaly EN VIVO y se retira de su set por defender a su venezolano

Ante la insistencia de la cantante al jurar que Magaly le faltó el respeto en su último programa al joven de 26 años, la ‘urraca’ le respondió fuerte y claro ante la mirada desconcertante del Gringo Karl, quien también estaba en el set.

“Quién diablos es Junior Marcano, por favor, Flor de Huaraz. Yo respeto a quien me guarda respeto y a él yo no lo había llamado acá. Deberías abrir los ojos, defiéndete en otro lado, esto es un programa de televisión, no es una Corte de Justicia”, sentenció.